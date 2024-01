Bases dos EUA no Oriente Médio foram atacadas 140 vezes desde outubro de 2023, informa o Pentágono

A vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, disse que 57 desses ataques tiveram como alvo bases dos EUA no Iraque e 83 na Síria edit

TASS - As bases dos EUA no Oriente Médio foram atacadas cerca de 140 vezes desde outubro de 2023, disse a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh. Segundo ela, 57 desses ataques tiveram como alvo bases dos EUA no Iraque e 83 na Síria.

Num comunicado, publicado no Telegram, forças da resistência na região alertaram anteriormente os Estados Unidos que intensificarão os seus ataques na Síria e no Iraque, porque "o inimigo americano continua a fornecer ajuda militar ao exército israelense, que está matando civis na Faixa de Gaza e sul do Líbano.

