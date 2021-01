"Basta de terraplanismo", diz chanceler venezuelano ao rebater ataques de Ernesto Araújo

Ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, repudiou nesta terça-feira (5) declarações do chanceler Ernesto Araújo de que o Brasil não reconhecerá novo Congresso venezuelano edit

Sputnik - Por meio do Twitter, Araújo disse que o governo brasileiro "reitera seu reconhecimento à Assembleia Nacional legitimamente eleita em 2015".

No dia 6 de dezembro, foram realizadas eleições parlamentares na Venezuela para compor o novo Congresso, para mandato de 2021 até 2025, que foi iniciado nesta terça-feira (5).

As legendas de oposição, alegando fraudes, boicotaram o pleito, vencido pelo partido do presidente Nicolás Maduro.

​Em resposta, também pelo Twitter, o chanceler venezuelano, em português, conclamou Araújo a atuar "como um verdadeiro ministro". "Basta de terraplanismo", afirmou a autoridade venezuelana.

Além disso, Arreaza pediu para o diplomata brasileiro citar qual artigo da Constituição da Venezuela impediria a posse da nova Assembleia Nacional.

​Em três mensagens publicadas no Twitter sobre a questão, Araújo se colocou contra a posse dos novos parlamentares, defendendo a continuidade da antiga Assembleia, dominada pela oposição.

Além disso, Araújo afirmou que o Brasil continuaria "trabalhando com a atual legislatura e com Juan Guaidó na qualidade de presidente encarregado, visando a que em breve sejam realizadas eleições presidenciais e parlamentares livres e transparentes para colocar fim à usurpação de Maduro e seu conluio com o crime organizado".

O partido chavista obteve 256 das 277 cadeiras da nova Assembleia. A participação popular no pleito foi de 30%. O início do novo mandato colocou fim a cinco anos de gestão de maioria opositora na Casa, período marcado por conflitos entre o órgão e outros poderes.

Além disso, decisão de 2016 do Tribunal Supremo de Justiça deixou sem efeitos as ações legislativas da então Assembleia Nacional.

