247 - O Batalhão Azov abandonou o uso do emblema nazista wolfsangel, segundo o jornal britânico The Times. Durante a inauguração de um novo regimento especial em Carcóvia, os emblemas entregues aos soldados representavam o 'tridente ucraniano', um dos símbolos do país do Leste Europeu.

Entretanto, um comandante da milícia autorizado pelo governo ucraniano, Maksym Zhorin, assegurou que a base ideológica do grupo permanece inalterada.

“Com os mesmos princípios e bases ideológicas do lendário regimento Azov, formamos novas divisões. A cada dia eles se tornam mais numerosos e profissionais”, disse ele, ainda segundo o The Times.

O Batalhão Azov é acusado de cometer crimes de guerra durante a operação militar russa na Ucrânia. Alguns de seus membros devem ser julgados no Donbass e na Rússia.

