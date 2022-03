BBC, Deutsche Welle e outros sites têm acesso restrito na Rússia

Apoie o 247

RT - O regulador de mídia russo Roskomnadzor limitou o acesso à Rádio Svoboda (Radio Liberty) e bloqueou o site de notícias Meduza na manhã desta sexta-feira (4). Ambos foram classificados como "agentes estrangeiros". O acesso aos sites do jornal alemão Deutsche Welle e da BBC também foi restringido.

De acordo com o órgão de vigilância, o acesso foi limitado após uma decisão tomada pelo procurador-geral da Rússia, de acordo com os regulamentos, para limitar sites que contêm "apelos por agitação civil, extremismo e participação em manifestações de massa ilegais" à luz da invasão da Ucrânia pela Rússia.

A Meduza, com sede na Letônia, recebeu o status de agente estrangeiro em abril de 2021, porque foi alegado que foi financiado por organizações não comerciais no exterior. A Radio Liberty havia sido adicionada à mesma lista em 2017, juntamente com a estação de rádio Golos Ameriki (Voice of America). O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou na época que as medidas eram recíprocas e haviam sido adotadas depois que a RT foi obrigada a se registrar como agente estrangeiro nos EUA.

Na quinta-feira, a estação de TV de Moscou Rain (Dozhd) suspendeu temporariamente suas transmissões, tendo sido bloqueada por dois dias por suposta reportagem falsa sobre a ofensiva na Ucrânia. O governo russo designou o canal como agente estrangeiro em agosto de 2021, devido às grandes doações que recebeu de organizações estrangeiras. A decisão foi anunciada por sua proprietária, Natalia Sindeeva.

A estação de rádio Ekho Moskvy (Eco de Moscou), bloqueada pelo mesmo motivo, também tomou a decisão de fechar na quinta-feira (3). Era um dos meios de comunicação liberais mais populares da capital russa, e esta foi a primeira vez que ficou fora do ar em quase 30 anos. Alexey Venediktov, seu editor-chefe, criticou a decisão, insistindo que as alegações "não foram apoiadas por nenhum exemplo ou evidência". Ele prometeu contestar a decisão, que descreveu como "censura proibida pela Constituição".

