BC da China diz que lançará novas medidas para conter impacto do coronavírus

As autoridades econômicas da China reagem aos efeitos da epidemia de coronavírus sobre a economia e tomam medidas para impedir o colapso monetário

247 - O banco central da China reiterou nesta segunda-feira (24) que lançará novas medidas para conter o impacto do surto de coronavírus no país e implementar sua política monetária prudente de maneira flexível.

O Banco do Povo da China disse em comunicado que também reduzirá a taxa de juros sobre empréstimos para micro e pequenas empresas de forma apropriada para impedir o colapso do fluxo de dinheiro no mercado, informa a Reuters.