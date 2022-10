Belarus se reserva o direito de tomar medidas preventivas de dissuasão estratégica

O Ministério da Defesa de Belarus anuncia que protegerá seus interesses nacionais com o uso de todos os meios disponíveis edit

TASS - A Belarus reserva-se o direito de tomar medidas preventivas de dissuasão estratégica em meio ao estabelecimento de grupos ofensivos da Otan perto de suas fronteiras, diz Valery Revenko, chefe do departamento de cooperação militar internacional do Ministério da Defesa.

"A República de Belarus protegerá seus interesses nacionais com o uso de todos os meios disponíveis, inclusive pelo uso de forças, e mantém seu direito de tomar um conjunto de medidas estratégicas preventivas para prevenir um ataque ou neutralizar um conflito armado interno", disse ele durante uma reunião com adidos militares estrangeiros, parcialmente publicado pela assessoria de imprensa do Ministério da Defesa na segunda-feira (17).

Revenko ressaltou que Belarus se preocupa com o "crescimento do potencial militar polonês" e a prática de "estabelecimento de grupos ofensivos e uso de forças voltadas contra a Rússia e a Belarus nos países bálticos".

"Os grupos de batalhões táticos da Otan na Lituânia e na Letônia estão sendo gradualmente transformados em brigadas e podem, no futuro, ser elevados a níveis de divisão", disse o oficial militar.

Ele também destacou que as agências de segurança bielorrussas descobriram planos para transportar "até 300 milicianos" da Ucrânia "para capturar um centro distrital e preparar uma base para uma nova operação ofensiva".

Em meados de agosto, o ministro da Defesa da Bielorrússia, Viktor Khrenin, disse, comentando sobre o treinamento do Ocidente de milícias nacionalistas fora de Belarus para mais ofensivas ou o início de um conflito armado interno na república, que Minsk "localizará essa ameaça militar com todas as forças disponíveis e meios, incluindo medidas preventivas."

