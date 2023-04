Ben Ferencz, último promotor sobrevivente de Nuremberg, morre aos 103 anos

Apoie o 247

(Reuters) - Benjamin Ferencz, o último promotor sobrevivente dos julgamentos de Nuremberg na Alemanha que levou criminosos de guerra nazistas à justiça após a Segunda Guerra Mundial e um antigo apóstolo do direito penal internacional, morreu na sexta-feira aos 103 anos, informou a NBC News, citando seu filho.

Ferencz, um advogado formado em Harvard, garantiu a condenação de vários oficiais alemães que lideraram esquadrões da morte itinerantes durante a guerra. As circunstâncias de sua morte não foram divulgadas imediatamente. O New York Times informou que Ferencz morreu em uma casa de repouso em Boynton Beach, Flórida.

Ele tinha apenas 27 anos quando atuou como promotor em 1947 em Nuremberg, onde réus nazistas, incluindo Hermann Göring, enfrentaram uma série de julgamentos por crimes contra a humanidade, incluindo o genocídio conhecido como Holocausto, no qual seis milhões de judeus e milhões de outros foram mortos. mortos sistematicamente.

Ferencz então defendeu por décadas a criação de um tribunal penal internacional, objetivo alcançado com o estabelecimento de um tribunal internacional com sede em Haia, Holanda. Ferencz também foi um doador significativo para o Museu Memorial do Holocausto dos EUA, estabelecido em Washington.

"Hoje o mundo perdeu um líder na busca por justiça para as vítimas de genocídio e crimes relacionados. Lamentamos a morte de Ben Ferencz - o último promotor de crimes de guerra de Nuremberg. Aos 27 anos, sem experiência anterior em julgamento, ele obteve veredictos de culpado contra 22 nazistas", disse o Museu do Holocausto dos EUA em um post no Twitter.

Em Nuremberg, Ferencz tornou-se promotor-chefe dos Estados Unidos no julgamento de 22 oficiais que lideravam esquadrões de extermínio paramilitares móveis conhecidos como Einsatzgruppen, que faziam parte da notória SS nazista. Os esquadrões realizaram assassinatos em massa contra judeus, ciganos e outros - principalmente civis - durante a guerra na Europa ocupada pelos alemães e foram responsáveis ​​por mais de um milhão de mortes.

"É com tristeza e esperança que divulgamos aqui o massacre deliberado de mais de um milhão de homens, mulheres e crianças inocentes e indefesos", disse Ferencz em sua declaração de abertura no julgamento.

"Este foi o trágico cumprimento de um programa de intolerância e arrogância. A vingança não é nosso objetivo, nem buscamos apenas uma retribuição justa. Pedimos a este tribunal que afirme por ação penal internacional o direito do homem de viver em paz e dignidade, independentemente de sua raça ou credo. O caso que apresentamos é um apelo de humanidade à lei", acrescentou Ferencz.

Ferencz disse ao tribunal que os oficiais acusados ​​executaram metodicamente planos de longo prazo para exterminar grupos étnicos, nacionais, políticos e religiosos "condenados na mente nazista".

"O genocídio - o extermínio de categorias inteiras de seres humanos - foi um dos principais instrumentos da doutrina nazista", disse Ferencz.

Todos os réus foram condenados e 13 receberam sentenças de morte. Foi o primeiro caso da carreira de Ferencz.

Nascido em 11 de março de 1920 na Transilvânia, Romênia, Ferencz tinha 10 meses quando sua família se mudou para os Estados Unidos, onde cresceu pobre na "Hell's Kitchen" de Nova York. Depois de se formar na Harvard Law School em 1943, ele se juntou às forças armadas dos EUA e lutou na Europa antes de ingressar na recém-formada seção de crimes de guerra do Exército dos EUA.

Ele apreendeu documentos e registrou evidências em campos de extermínio nazistas, como Buchenwald, após sua libertação pelas forças aliadas, examinando cenas de miséria humana, incluindo pilhas de cadáveres emaciados e crematórios onde um número incontável de corpos foi incinerado.

Depois que a guerra terminou em 1945, Ferencz foi recrutado para participar da acusação dos EUA nos julgamentos de crimes de guerra em Nuremberg, uma cidade onde a liderança nazista realizou elaborados comícios de propaganda antes da guerra, servindo sob o comando do general americano Telford Taylor. Os julgamentos foram controversos na época, mas acabaram sendo saudados como um marco no caminho para estabelecer o direito internacional e responsabilizar os criminosos de guerra em julgamentos imparciais.

“O mais significativo sobre isso foi que nos deu e me deu uma visão sobre a mentalidade dos assassinos em massa”, disse Ferencz em uma entrevista de 2018 à American Bar Association.

"Eles assassinaram mais de um milhão de pessoas, incluindo centenas de milhares de crianças a sangue frio, e eu queria entender como é que pessoas instruídas - muitas delas com doutorado ou generais do exército alemão - podiam não apenas tolerar, mas liderar e cometer tais crimes horríveis."

Após os julgamentos de Nuremberg, Ferencz trabalhou para garantir uma compensação para as vítimas e sobreviventes do Holocausto. Ferencz mais tarde defendeu a criação de um tribunal penal internacional. Em 1998, 120 países adotaram um estatuto em Roma para estabelecer o Tribunal Penal Internacional, que entrou em vigor em 2002.

Aos 91 anos, ele participou do primeiro caso perante o tribunal ao entregar uma declaração final na acusação do senhor da guerra congolês acusado Thomas Lubanga Dyilo, que foi condenado por crimes de guerra.

Ao longo dos anos, Ferencz criticou as ações de seu próprio país, inclusive durante a Guerra do Vietnã. Em janeiro de 2020, ele escreveu um artigo de opinião no New York Times chamando o assassinato de um importante líder militar iraniano em um ataque de drone pelos Estados Unidos de uma "ação imoral" e "uma clara violação da lei nacional e internacional".

"A razão pela qual continuei a dedicar a maior parte da minha vida à prevenção da guerra é minha consciência de que a próxima guerra fará com que a última pareça brincadeira de criança", disse ele à ordem dos advogados em 2018. "... 'Lei, não guerra ' continua sendo meu slogan e minha esperança."

