Bernie Sanders diz que irá legalizar a maconha no primeiro dia da sua presidência

Em debate entre os candidatos do partido Democrata que disputam a indicação para concorrer à presidência, Bernie Sanders disse "que irá legalizar a maconha no primeiro dia da sua presidência"

247 - Durante debate entre os candidatos do partido Democrata que disputam a indicação para concorrer à presidência dos EUA, ocorrido nesta terça-feira (25), o senador Bernie Sanders disse “que irá legalizar a maconha no primeiro dia da sua presidência” .

O pré-candidato à presidência dos Estados Unidos vem demonstrando uma força eleitoral que começa a incomodar seus adversários. Sanders passou a ser chamado de "candidato-teflon", pois nenhuma das insinuações de seus adversários em colado em sua imagem.

Levantamento realizado pelo jornal Washington Post com a emissora ABC News mostra Sanders liderando a corrida pela candidatura presidencial do Partido Democrata com 31%, um aumento de 8% em relação à pesquisa divulgada em 23 de janeiro. Em segundo lugar, mas em tendência de queda, aparece o ex-vice-presidente Joe Biden, com 17%, uma redução de 11% nas intenções de voto.