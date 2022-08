Bernie Sanders insta governo Biden a cortar relações com o Brasil se Bolsonaro não aceitar o resultado da eleição

Apoie o 247

247 - O senador democrata Bernie Sanders anunciou que fará alertas no Senado "em defesa da democracia e do respeito ao processo eleitoral brasileiro", quando os parlamentares voltarem do recesso no final deste mês. O senador pedirá que o governo de Joe Biden não tenha mais relações com o governo brasileiro se Jair Bolsonaro (PL) não aceitar o resultado da eleição, caso seja derrotado. As informações foram publicadas pelo site Página 12.

"Seria inaceitável que os Estados Unidos reconhecessem e trabalhassem com um governo que realmente perdeu a eleição. Isso seria um desastre para o povo brasileiro e enviaria uma mensagem desastrosa para o mundo inteiro sobre a força da democracia", afirmou Sanders ao site Politico.

Em julho, o parlamentar se reuniu com 19 representantes de organizações da sociedade civil brasileira no Capitólio, em Washington, em viagem organizada pela Fundação Washington Brazil Office (WBO).

Depois de se reunir com a WBO, Sanders declarou: "o que eu ouvi (da comitiva) infelizmente soa muito familiar para mim por causa dos esforços de (Donald) Trump e seus amigos para minar a democracia americana. Não me surpreende que Bolsonaro esteja tentando fazer o mesmo no Brasil. Esperamos que o resultado das eleições [brasileiras] seja reconhecido e respeitado, e que a democracia, de fato, prevaleça no Brasil".

