Biden aceita indicação e diz que lutará contra "tempo de escuridão"

Sputnik – Joe Biden aceitou formalmente a nomeação do Partido Democrata para concorrer ao cargo de presidente dos Estados Unidos e prometeu implementar uma estratégia nacional para conter a pandemia de COVID-19.

"Ficarei orgulhoso de carregar a bandeira do nosso partido nas eleições gerais. Por isso, é com grande honra e humildade que aceito esta nomeação", disse Biden em Delaware. O agora candidato oficializado do Partido Democrata prometeu encerrar a "temporada de escuridão" que o país enfrenta e afirmou que pretende implantar uma estratégia nacional para conter o coronavírus.

Biden afirmou que se o presidente Donald Trump permanecer no cargo, o número de casos e mortes de COVID-19 nos Estados Unidos permanecerá alto, as pequenas empresas fecharão permanentemente e as famílias trabalhadoras continuarão enfrentando dificuldades.

Biden também mirou na China, prometendo garantir que as cadeias de suprimentos dos Estados Unidos não tenham tanta dependência de Pequim.

Além do mais, o candidato democrata afirmou que a atual geração está preparada para enfrentar o desafio de acabar com o racismo e que, se eleito, seu governo atuará para conter o processo das mudanças climáticas.

Trump criticou Biden e disse que "em 47 anos, Joe não fez nenhuma das coisas de que fala agora. Ele nunca vai mudar, apenas palavras!".

