Biden anuncia mais US$ 800 milhões em ajuda militar para Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Novo pacote de ajuda à Ucrânia inclui armas de artilharia pesada, dúzias de obuseiros, 144.000 cartuchos de munição e drones táticos, afirmou Biden.

Nesta quinta-feira (21), o novo pacote de ajuda militar dos EUA para a Ucrânia no valor de US$ 800 milhões (cerca de R$ 3,7 bilhões) vai incluir o fornecimento de artilharia pesada ao regime de Kiev, segundo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Este pacote inclui peças de artilharia pesada. Dezenas de obuseiros e 144.000 de munições para acompanhá-los", disse Biden. Além desses sistemas de artilharia, o presidente ressaltou que a ajuda também inclui mais drones táticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

EUA usam Ucrânia para lucrar com indústria militar

Desde o início da operação russa na Ucrânia, a indústria de defesa dos EUA teve seu mercado impulsionado por diversos países interessados em adquirir armas, como caças F-35 e mísseis Patriot.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Lockheed Martin, citada pela Reuters, "o mundo claramente mudou" com a situação na Ucrânia, que está sendo sustentada até o momento pelos EUA e seus aliados da OTAN.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o conflito no Leste Europeu, o setor de defesa norte-americano já atingiu uma receita de US$ 14,96 bilhões (R$ 69,1 bilhões) graças às vendas de aviões, helicópteros e outros equipamentos militares.

Tendo se esforçado bastante na Ucrânia, com suas campanhas propagandistas de manipulação, os EUA têm obtido um ótimo resultado entre seus aliados que, "assustados" pelas informações ocidentais, estão investindo pesado nos orçamentos de defesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes do conflito, a Lockheed Martin estava com uma perspectiva de vendas abaixo do esperado, contudo, graças às investidas americanas em motivar e estender conflitos pelo mundo, aparentemente a empresa conseguiu reverter o cenário desfavorável.

Com isso, os EUA seguem com sua doutrina de usar "a paz mundial" como instrumento para manipular aliados visando seus próprios interesses, elevando algumas peças de sua economia, enquanto sustentam a destruição de povos e países inteiros, sob a falsa imagem de "querer o bem de todos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE