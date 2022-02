Biden anuncia morte do líder do Estado Islâmico: "operação de sucesso"

Apoie o 247

Por Tácio Lorran, Metrópoles - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (Democrata), anunciou, na manhã desta quinta-feira (3/2), a morte do líder do Estado Islâmico (Isis), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi (foto em destaque). A operação aconteceu na Síria.

“Ontem à noite, sob minha direção, as forças militares dos EUA no noroeste da Síria realizaram com sucesso uma operação de contraterrorismo para proteger o povo americano e nossos aliados e tornar o mundo um lugar mais seguro”, informou Biden, em comunicado divulgado pela Casa Branca.

