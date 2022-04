Biden aparece em foto com autoridade do governo Bolsonaro mais de um ano após tomar posse da Casa Branca

Apoie o 247

247 - O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster, teve o primeiro encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desde que o democrata tomou posse no ano passado. Esta foi a primeira vez que Biden aparece ao lado de uma autoridade brasileira na Casa Branca. De acordo com

a Folha de S. Paulo, o assunto da conversa não foi divulgado.

"No dia 4 de abril, tive a honra de visitar o presidente Biden, na Casa Branca, e transmitir-lhe os melhores votos do presidente [Jair] Bolsonaro e seu apreço pela amizade entre nossos países", escreveu o embaixador. "Fundada em visão de longo prazo, a parceria que une o Brasil e os EUA é benéfica para ambos”, postou Foster nas redes sociais. O encontro teria acontecido na segunda-feira (4).

Desde que assumiu o cargo, em janeiro do ano passado, Biden não manteve nenhum encontro bilateral com Jair Bolsonaro, que foi um dos últimos líderes mundiais a reconhecer a vitória do democrata sobre o republicano Donald Trump.

O governo Bolsonaro vem mantendo uma relação turbulenta com a atual gestão estadunidense em função de questões ambientais e mais recentemente com por não aderir às sanções impostas à Rússia por diversos países ocidentais por causa da guerra na Ucrânia.

Confira a postategm de Nestor Foster.

