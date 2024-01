Biden aposta em política industrial com bilhões em subsídios para a indústria de ponta

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) – O governo do presidente norte-americano Joe Biden deve conceder bilhões de dólares em subsídios às principais empresas de semicondutores, incluindo a Intel e a Taiwan Semiconductor Manufacturing nas próximas semanas para ajudar a construir novas fábricas nos Estados Unidos, informou o Wall Street Journal neste sábado.

Os próximos anúncios visam iniciar a produção de semicondutores avançados que alimentam smartphones, inteligência artificial e sistemas de armas, informou a publicação, citando executivos da indústria familiarizados com as negociações.

Os executivos esperam que alguns anúncios sejam feitos antes do discurso sobre o Estado da União do presidente dos EUA, Joe Biden, em 7 de março, acrescentou a reportagem.

Entre os prováveis beneficiários dos subsídios, a Intel tem projetos em andamento no Arizona, Ohio, Novo México e Oregon que custarão mais de 43,5 bilhões de dólares, disse o jornal.

Outro provável beneficiário, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), tem duas fábricas em construção perto de Phoenix, com um investimento total de 40 bilhões de dólares. A sul-coreana Samsung Electronics, também concorrente, tem um projeto de 17,3 bilhões de dólares no Texas.

