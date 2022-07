Biden assina decreto que amplia acesso ao aborto nos EUA

Decreto assinado pelo presidente Joe Biden visa reverter uma decisão da Suprema Corte que restringiu o acesso ao aborto legal no país edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta sexta-feira (8) um decreto com medidas para facilitar o acesso ao aborto legal e proteger as mulheres de punições. A medida foi tomada duas semanas após a Suprema Corte derrubar uma decisão federal que garantia o direito das mulheres a abortarem legalmente no país e que estava em vigor há 49 anos.

O decreto assinado por Biden inclui a ampliação do acesso a remédios para o aborto, além do apoio a clínicas de atendimento e a proteção dos dados pessoais de quem recorrer ao procedimento. Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a medida inclui, ainda, a ampliação de campanhas educativas e de comunicação para informar às mulheres sobre o direito ao acesso aos medicamentos e tratamentos.

Durante o ato de assinatura do decreto, o presidente estadunidense também criticou a a decisão da Suprema Corte, tomada em 24 de junho, que derrubou o direito ao aborto no país e deixou que os estados definissem os critérios acerca dos procedimentos. “Não foi uma decisão guiada pela Constituição. Foi um exercício de puro poder político”, afirmou Biden.

