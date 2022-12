Biden assina projeto de lei de política de defesa de US$ 850 bilhões

A proposta financia programas de defesa, incluindo US$ 800 mil para a Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia e US$ 10 bi para modernizar as capacidades de Taiwan edit

WASHINGTON, 23 de dezembro (Sputnik) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta sexta-feira (23) a Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA, na sigla em inglês) para 2023, fornecendo quase US$ 850 bilhões em financiamento para programas e prioridades de defesa, informou a Casa Branca.

"Hoje, assinei a lei HR 7776, a 'Lei de Autorização de Defesa Nacional James M. Inhofe para o ano fiscal de 2023'", disse Biden em comunicado divulgado pela Casa Branca.



O NDAA inclui uma série de disposições relacionadas à defesa, incluindo um aumento no pagamento militar, a proibição da cooperação entre militares com a Rússia e a revogação do mandato militar da vacina Covid-19.



A proposta financia projetos e programas de defesa dos EUA, incluindo US$ 800 milhões para a Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia e US$ 10 bilhões para modernizar as capacidades de segurança de Taiwan.



A legislação também exige que o presidente imponha sanções a qualquer pessoa que participe de transações envolvendo ouro russo.

