Biden ataca Putin e anuncia novas sanções contra a Rússia

No tradicional discurso sobre o Estado da União, nesta terça-feira (1), Joe Biden disse que Putin é ditador e está mais isolado do que nunca

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atacou duramente o presidente russo, Vladimir Putin, e anunciou mais sanções contra a Rússia, nesta terça-feira (1º), em seu primeiro discurso sobre o Estado da União, tradicional pronunciamento que faz uma vez por ano no Congresso dos Estados Unidos.

Segundo Biden, Putin desencadeou a guerra contra a Ucrânia, achando que iria com isso "abalar as próprias fundações do mundo livre". De acordo com o chefe da Casa Branca, Putin pensou que o "mundo livre" iria se curvar "aos seus caminhos ameaçadores", mas cometeu "um erro de cálculo" e "se deparou com o povo ucraniano".

A embaixadora ucraniana em Washington, Oksana Markarova, esteve presente e foi aplaudida de pé pelo público, formado por deputados, senadores e convidados.

Biden defendeu a importância da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), formada pelos EUA e mais 29 países. Ele disse ainda que os EUA vão proteger "cada polegada de território da Otan".

Braço armado dos Estados Unidos e seus aliados, a Otan foi criada, segundo o presidente estadunidense, "para garantir a paz e a estabilidade na Europa após a Segunda Guerra Mundial" E exaltou também a diplomacia dos Estados Unidos como importante fator de paz.

Biden anunciou novas sanções: o fechamento do espaço aéreo dos Estados Unidos para voos russos e uma série de sanções econômicas "robustas" que vão "machucar".

O chefe da Casa Branca comemorou o isolamento da Rússia: "Putin sabe que está isolado como jamais esteve, e nós estamos juntos. Juntos com nossos aliados estamos agora garantindo as sanções poderosas contra eles", disse.

