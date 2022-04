Biden ataca Putin e o acusa de cometer genocídio na Ucrânia

Apoie o 247

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou nesta terça-feria (12) o presidente russo, Vladimir Putin, de "ditador" e o acusou de "cometer genocídio".

Durante declaração a apoiadores no estado do Iowa, Biden disse estar fazendo de tudo para reduzir o preço dos combustíveis nos Estados Unidos. "Seu orçamento familiar, sua capacidade de encher seu tanque, não devem depender de um ditador que declara guerra e comete genocídio a meio mundo de distância", afirmou.

Foi a primeira vez que o presidente americano usou o termo "genocídio" para se referir à situação na Ucrânia após a invasão russa. Após a fala, Biden conversou com jornalistas e reforçou sua afirmação. "Chamei de genocídio porque ficou cada vez mais claro que Putin está tentando acabar com a ideia de poder ser ucraniano e as evidências estão aumentando", disse o americano.

