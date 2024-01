Biden cancela quase US$ 5 bilhões em dívidas estudantis para 74.000 devedores nos EUA

Apoie o 247

(Sputnik) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (19) que está cancelando quase US$ 5 bilhões em dívidas estudantis para 74.000 devedores, muitos dos quais trabalharam em empregos no serviço público por mais de uma década, em uma nova ação de alívio de dívidas estudantis.

"Hoje, minha administração aprovou o cancelamento da dívida para outros 74.000 devedores de empréstimos estudantis em todo o país, elevando o número total de pessoas que tiveram suas dívidas canceladas sob minha administração para mais de 3,7 milhões de americanos, através de várias ações", disse Biden em um comunicado.

Dos 74.000 devedores elegíveis para o novo alívio, quase 44.000 são professores, enfermeiros, bombeiros e outras pessoas que trabalharam mais de 10 anos em empregos no serviço público.

Os outros 30.000 são pessoas que estão em processo de pagamento há pelo menos 20 anos, mas nunca receberam o alívio que mereciam através de planos de pagamento baseados na renda, disse Biden.

A ação de alívio estudantil tornou-se possível devido a correções feitas em programas de empréstimos estudantis "quebrados" que estavam impedindo os devedores de obter o alívio a que tinham direito por lei, declarou Biden.

Ele também reafirmou seu compromisso de continuar buscando um caminho alternativo para fornecer alívio de dívidas estudantis a tantos devedores quanto possível o mais rápido possível, em meio à decisão da Suprema Corte que bloqueou sua proposta inicial em junho do ano passado.

