Biden chama de 'notícias encorajadoras' anúncios de Bolsonaro na Cúpula do Clima

Em discurso com mentiras e apropriações e feitos de governos do PT, Bolsonaro prometeu mais recursos para fiscalização e reafirmou compromisso de acabar com desmatamento ilegal edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mencionou o Brasil nesta sexta-feira (23), em seu discurso final na Cúpula do Clima, encontro virtual que reuniu 40 líderes mundiais.

Após citar exemplos de países como Japão, Canadá e União Europeia na redução de emissões de gases do efeito estufa na próxima década.

“Também ouvimos notícias encorajadoras: anúncios de Argentina, Brasil, África do Sul e Coreia do Sul”, disse em seguida o presidente estadunidense.

Em seu discurso na Cúpula do Clima, que não contou com a presença de Joe Biden, Bolsonaro disparou mentiras como ter determinado maior fiscalização e investimento em órgãos ambientais e ter dito que “o Brasil está na vanguarda do combate ao aquecimento global”. Bolsonaro também reafirmou o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, meta que já constava do Acordo de Paris, assinado em 2015.

Também em seu discurso, Jair Bolsonaro se utilizou de êxitos dos governos Lula e Dilma Rousseff, do PT para defender seu governo na pauta ambiental.

O incremento da utilização de matrizes energéticas mais limpas, como o etanol e energia eólica, a revolução tecnológica no campo, o compromisso de eliminar o desmatamento e reduzir a emissão de gases de efeito estufa a 43% até 2030, a não emissão de 7,8 bilhões de carbono na atmosfera em 15 anos; todos os feitos ocorreram ou foram frutos de ações implementadas por Lula e Dilma, tendo uma pequena parcela também sob responsabilidade do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, destaca Chico Alves, em coluna no UOL.

