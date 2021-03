Biden chama Putin de "assassino" afirma que Rússia "pagará o preço" caso tenha interferido na eleição dos EUA

247 - Após o Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos afirmar que a Rússia tentou minar a candidatura do atual presidente do país, Joe Biden, em 2020, o democrata afirmou nesta terça-feira (16) que o presidente russo, Vladimir Putin, é um "assassino" sem alma e prometeu que o país "pagará o preço" pelas supostas interferências no pleito estadunidense.

A Rússia vem negando repetidamente ter influenciado na eleição norte-americana do último ano. "O documento [...] é mais uma série de acusações sem embasamento contra o nosso país por interferir no processo político interno americano", diz a Embaixada da Rússia nos EUA.

As declarações de Biden foram feitas em entrevista ao canal ABC News. Questionado pelo âncora George Stepanopoulos sobre Putin ser, ou não, um assassino, o presidente dos EUA fez um sinal de sim com a cabeça: "eu acho". "Nós tivemos uma conversa longa. Eu o conheço relativamente bem. Quando a conversa começou, eu disse: 'eu te conheço e você me conhece'. Se ficar provado que isso [a interferência] aconteceu, então esteja preparado'. A coisa mais importante em lidar com líderes estrangeiros é conhecê-los bem", disse Biden.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.