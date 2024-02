Biden chama Putin de "louco FDP" durante evento de arrecadação de fundos em São Francisco

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de "louco FDP" durante um evento de arrecadação de fundos em São Francisco nesta quarta-feira, alertando que sempre há a ameaça de conflito nuclear, mas que a ameaça existencial à humanidade continua sendo o clima.

"Esta é a última ameaça existencial. É o clima. Temos um louco FDP como aquele cara Putin e outros e sempre temos que nos preocupar com conflitos nucleares, mas a ameaça existencial à humanidade é o clima", disse Biden a um pequeno grupo de doadores.

Biden já havia xingado outras pessoas de "filho da puta".

