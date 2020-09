Biden chama Trump de 'palhaço' e 'mentiroso' no primeiro debate

247 - Os candidatos à presidência dos Estados Unidos Donald Trump e Joe Biden protagonizam o primeiro debate na noite desta terça-feira (29) em Cleveland, Ohio. Eles discutem temas como composição da Suprema Corte, pandemia de coronavírus e violência em protestos raciais.

Em um dos vários momentos de tensão entre os dois candidatos, Biden diz que Trump é mentiroso. "O fato é que tudo o que ele disse até agora é apenas uma mentira. Não estou aqui para ouvir suas mentiras. Todo mundo sabe que ele é um mentiroso", disse Biden.

"Gente, vocês têm ideia do que esse palhaço está tentando fazer?", disse Biden enquanto Trump falava sobre ele. “Você vai calar a boca, cara", respondeu Trump depois.

Biden criticou Trump sobre a postura errática no início da pandemia, inclusive em relação com a China. Trump respondeu que tomou uma atitude desde o início ao não permitir a entrada de provenientes do país asiático. Ele também criticou o rival porque o partido se opôs a essa medida.

O republicano também disse que o país está perto de ter uma vacina, e Biden respondeu que Trump não deveria falar sobre o tema uma vez que sugeriu aplicar desinfetante contra a Covid-19. "Você sabe que eu não estava falando sério", retrucou o presidente.

A tensão vigora entre eles desde os primeiros minutos, com interrupções repetidas que levaram Biden a dizer a Trump: "Você não vai calar a boca?" Trump ignorou e continou. Mais uma vez, Wallace precisa apaziguar.

Acompanhe o debate ao vivo: