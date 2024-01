Biden compara comentários de Trump ao nazismo. Ex-presidente se enfurece

Apoie o 247

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma comparação entre os comentários do ex-presidente Donald Trump, seu possível rival nas eleições presidenciais deste ano, e os oficiais nazistas na Alemanha durante o Terceiro Reich. Biden abordava as ações de Trump e sua relação com o ataque trumpista ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, além de ameaças à democracia dos EUA.

Em um discurso na Pensilvânia na sexta-feira (5), Biden citou que Trump se refere aos seus opositores como 'vermes' e fala sobre o 'sangue da América sendo envenenado', expressões que, segundo ele, são semelhantes à linguagem usada na Alemanha nazista.

Em resposta, Trump, em um evento em Iowa, rejeitou as comparações com o líder nazista alemão Adolf Hitler, qualificando-as de injustificadas e criticando Biden por promover uma campanha "baseada no medo".

“O histórico de Biden é uma série ininterrupta de fraqueza, incompetência, corrupção e fracasso... É por isso que Crooked Joe está organizando hoje um evento de campanha patético e assustador", disse Trump. (Com informações da Sputnik).

