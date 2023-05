Biden convoca reunião para tentar evitar crise fiscal nos EUA

Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse ao Congresso que é improvável que a agência cumpra todas as obrigações de pagamento do governo dos EUA "no início de junho" edit

WASHINGTON (Reuters) - O Tesouro dos Estados Unidos alertou nesta segunda-feira que pode ficar sem dinheiro para pagar todas as contas do governo em junho sem um aumento no limite da dívida, levando o presidente Joe Biden a convocar os quatro principais líderes do Congresso para a Casa Branca na tentativa de evitar uma crise fiscal.

Uma pessoa familiarizada com os planos disse à Reuters que Biden ligou para o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, em Jerusalém, assim como o líder democrata da Câmara Hakeem Jeffries, o líder da maioria no Senado Chuck Schumer, e o líder republicano Mitch McConnell, e os convidou para uma reunião em 9 de maio para falar sobre o teto da dívida e os gastos federais.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse em uma carta ao Congresso que é improvável que a agência cumpra todas as obrigações de pagamento do governo dos EUA "no início de junho e potencialmente já em 1º de junho" sem uma ação do Congresso.

A nova "data X" potencial, que leva em conta as receitas fiscais de abril, permanece praticamente inalterada em relação à estimativa anterior, divulgada em janeiro, de que o governo poderia ficar sem dinheiro por volta de 5 de junho. Mas Yellen também acrescentou algum espaço de manobra.

"As receitas e despesas federais são inerentemente variáveis, e a data real que o Tesouro esgota as medidas extraordinárias pode ser semanas depois dessas estimativas", escreveu ela aos parlamentares.

"É impossível prever com certeza a data exata em que o Tesouro não conseguirá pagar as contas do governo, e continuarei a atualizar o Congresso nas próximas semanas à medida que mais informações estiverem disponíveis", escreveu, instando o Parlamento a agir rapidamente para elevar o limite.

Após atingir o limite de empréstimos de 31,4 trilhões de dólares em 19 de janeiro, Yellen havia dito anteriormente que o Tesouro manteria os pagamentos de dívidas, benefícios federais e faria outros desembolsos usando recebimentos de caixa e medidas extraordinárias de gerenciamento de caixa.

