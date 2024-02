Biden deve assinar decreto punindo colonos judeus extremistas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá emitir uma ordem executiva nesta quinta-feira (1) para punir colonos judeus que atacam palestinos na Cisjordânia, informou o site Politico, citando documentos, um oficial e um assistente do congresso.

Não está claro o que a punição implicaria. Em dezembro, o Departamento de Estado implementou uma proibição de visto dos EUA para colonos judeus extremistas 'envolvidos em minar a paz, segurança ou estabilidade na Cisjordânia'. No entanto, cidadãos com dupla cidadania EUA-Israel foram isentos da proibição.

continua após o anúncio

Paralelamente, Biden disse na quinta-feira que sua administração não está apenas rezando, mas também "trabalhando ativamente" pela paz entre israelenses e palestinos em meio à guerra de Israel contra a Faixa de Gaza.

"Não apenas rezamos pela paz. Estamos trabalhando ativamente pela paz, segurança e dignidade para o povo israelense e o povo palestino", disse Biden no Café da Manhã de Oração Nacional.

continua após o anúncio

Ele destacou a importância de encerrar o conflito e trazer de volta os americanos que foram feitos reféns desde o ataque do Hamas em 7 de outubro.

"Estou engajado nisso dia e noite, trabalhando para encontrar os meios de trazer nossos reféns para casa, aliviar a crise humanitária e trazer paz para Gaza e Israel, e paz duradoura para dois estados, para dois povos", disse Biden. (Com informações da Sputnik).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: