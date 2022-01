Biden deve defender fronteira dos EUA em vez de se preocupar com Ucrânia, diz Trump

Apoie o 247

Sputnik - "Todos em Washington estão obcecados em como proteger a fronteira da Ucrânia, mas a fronteira mais importante do mundo neste momento para nós não é a fronteira da Ucrânia, é a fronteira da América, e nós não fazemos nada em relação a isso, mas deixamos pessoas entrarem e não fazemos ideia de quem são", disse Trump aos seus apoiadores no comício realizado no sábado (29) em Conroe, Texas.Ele enfatizou que o primeiro dever do presidente americano é defender a fronteira americana, mas o atual governo dos EUA está envolvido em negociações de "invasões" de outros países.

"Eles precisam parar a invasão deste país", ressaltou Trump, acrescentando que, "antes de Joe Biden enviar quaisquer tropas para defender a fronteira no Leste Europeu, ele deveria estar enviando tropas para defender nossa fronteira aqui mesmo no Texas". Trump advertiu que Biden está criando um risco de Terceira Guerra Mundial.

Recentemente, Joe Biden disse que os Estados Unidos enviarão tropas para o Leste Europeu e países da OTAN no curto prazo. A declaração de Biden ocorreu durante uma coletiva de imprensa em uma base militar no estado de Maryland.

