Biden diz a Lula que vai comprometer países do G7 a doarem para Fundo Amazônia

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu a Lula, em reunião na Casa Branca nesta sexta-feira (10), engajar outros países do G7 a contribuírem com o Fundo Amazônia, informa o jornalista Igor Gadelha no Metrópoles. O grupo reúne as sete maiores economias capitalistas do mundo: Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá, Itália, Japão e Reino Unido.

O aceno foi visto como um gesto importante por integrantes do Itamaraty. Apesar disso, diplomatas se dizem decepcionados com o valor de apenas US$ 50 milhões para o fundo, algo em torno de R$ 260 milhões, que os americanos prometeram doar para o fundo. O montante é menor do que outros países europeus investiram.

O premiê da Alemanha, Olaf Sholz, por exemplo, ofereceu 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) ao fundo em visita ao Brasil. A Noruega, por sua vez, injetou 2 bilhões de euros (R$ 11,16 bilhões).

