Biden diz que assinará protocolos sobre a adesão da Suécia e da Finlândia à Otan

TASS - O Congresso dos EUA aprovou na quarta-feira (3) uma resolução sobre a ratificação dos documentos de adesão da Suécia e Finlândia à Aliança Atlântica. De acordo com as leis dos EUA, o procedimento de ratificação é executado pelo presidente com o consentimento do Senado. Biden elogiou os resultados da votação no Senado, observando que este foi o processo mais rápido do Senado para os protocolos de expansão da Otan desde 1981.

"A adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança fortalecerá ainda mais a segurança coletiva da OTAN e aprofundará a parceria transatlântica (...) Estou ansioso para assinar os protocolos de adesão e receber a Suécia e a Finlândia [na Otan]", disse Biden em comunicado divulgado pelo Serviço de imprensa da Casa Branca.

Estocolmo e Helsinque solicitaram a adesão à Otan em 18 de maio, mas o processo de adesão foi bloqueado pela Turquia, que exigiu que essas organizações curdas fora da lei como terroristas, extraditassem pessoas acusadas de terrorismo ou envolvimento na tentativa de golpe em 2016 e levantassem as proibições de fornecimento de armas para Peru.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan conversou com o presidente finlandês Sauli Niinisto e a primeira-ministra sueca Magdalena Andresson e o secretário-geral da Otan Jens Stoltenberg em 28 de junho, antes de uma cúpula da Otan em Madri. As negociações renderam um memorando sobre a adesão da Suécia e da Finlândia à Aliança Atlântica, que deve ser ratificado por todos os países membros da organização. Até agora, mais de 20 dos 30 membros da Otan já o fizeram.

