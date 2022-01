Biden diz que enviará tropas ao Leste Europeu e aos países da OTAN

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, TASS – As autoridades dos EUA vão enviar algumas tropas extras para a Europa Oriental em um futuro próximo, disse o presidente dos EUA, Joe Biden, a repórteres na sexta-feira.

"Vou transferir tropas dos EUA para a Europa Oriental e os países da OTAN no curto prazo - não muito", disse Biden, citado pelo corpo de imprensa da Casa Branca.

Quando perguntado se há novas informações sobre a situação na Ucrânia, Biden respondeu: "Não, não nas últimas duas horas".

Na segunda-feira, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse a repórteres que os EUA estão prontos para enviar 8.500 soldados para a Europa, mas uma decisão final ainda não foi tomada. Segundo ele, seriam unidades de combate, reconhecimento, aviação, médicas e de transporte. Na terça-feira, Kirby esclareceu à CNN que os Estados Unidos não têm planos de enviar tropas na Europa fora dos aliados da OTAN.

Recentemente, as alegações de uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia ecoaram com bastante frequência na Ucrânia e em todos os países ocidentais. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, criticou esses relatos como uma "escalada vazia e infundada de tensões", ressaltando que a Rússia não representa nenhuma ameaça a ninguém. Peskov observou que podem ocorrer provocações para justificar tais alegações e alertou que tais tentativas terão as consequências mais graves.

