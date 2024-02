Biden diz que espera um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas até a próxima semana

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira (26) que, até a próxima segunda-feira (4), pode ser feito um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas, da Faixa de Gaza, onde forças israelenses cometem o genocídio contra palestinos.

"Meu conselheiro de segurança nacional diz-me que estamos perto. Não conseguimos ainda. A minha esperança é que pela próxima segunda tenhamos um cessar-fogo", disse o chefe da Casa Branca durante um evento político na cidade de Nova York (EUA).

continua após o anúncio

De acordo com informações da rede Al Jazeera, Israel aceitou trocar 400 prisioneiros palestinos por 40 mulheres e idosos que ainda são reféns do Hamas em Gaza, onde mais de 40 mil pessoas morreram vítimas dos bombardeios israelenses desde o dia 7 de outubro.

Israel foi denunciado na Corte Internacional de Justiça pelo crime de genocídio. A CIJ determinou que o governo israelense, comandado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, adote todas as medidas para prevenir o genocídio palestino. O órgão não chegou a estabelecer um cessar-fogo.

continua após o anúncio

Bandeiras do Hamas e de Israel. Foto: Reuters

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: