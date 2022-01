Biden diz que EUA estão dispostos a impor sanções pessoais contra Putin; Kremlin mantém exigências

O Kremlin rebateu, dizendo que qualquer sanção voltada contra Putin não mudaria em nada suas exigências de segurança históricas no Leste Europeu edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, nesta terça-feira (25), que está disposto a impor sanções contra o presidente russo, Vladimir Putin, no caso de uma suposta invasão da Ucrânia.

O Kremlin rebateu, nesta quarta (26), dizendo que qualquer sanção voltada contra Putin não mudaria em nada suas exigências de segurança históricas no Leste Europeu e as movimentações russas no Leste Europeu.

O porta-voz do governo russo, Dmitri S. Peskov, disse que sanções pessoais seriam contraproducentes, e teriam efeito "destrutivo". “Não seria doloroso politicamente -- seria destrutivo”, disse ele.

"As negociações diplomáticas para resolver a crise não renderam nada além de promessas de continuar conversando e, embora todos os lados digam que querem uma desescalada, a guerra de palavras entre Washington e Moscou está se intensificando", escreve o NYT.

