Biden diz que EUA usariam força militar como 'último recurso' para impedir armas nucleares iranianas

247 - Os Estados Unidos usariam a força para impedir o Irã de adquirir ou desenvolver armas nucleares se todas as outras opções falharem, disse o presidente Joe Biden.



Em entrevista ao Canal 12, gravada antes de Biden deixar Washington na terça-feira com destino a Israel, ele disse que manteria o Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras dos EUA, mesmo que isso signifique abandonar o acordo nuclear de 2015.



Depois que a entrevistadora levantou comentários anteriores nos quais Biden havia dito que faria qualquer coisa para impedir que o Irã se tornasse uma potência nuclear, ela perguntou se isso significava que ele usaria a força contra o Irã. Ao que Biden respondeu: “Se for o último recurso, sim”.

