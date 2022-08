Biden diz que Gorbachev foi 'homem de visão notável'

Apoie o 247

Sputnik - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estendeu suas condolências à família e amigos do ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev, que morreu nesta terça-feira (30) aos 91 anos.

"Mikhail Gorbachev era um homem de visão notável. Quando chegou ao poder, a Guerra Fria durava quase 40 anos e o comunismo mais tempo ainda, com consequências devastadoras. Poucos oficiais soviéticos de alto nível tiveram a coragem de admitir que as coisas precisavam mudar. Como membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado, eu o vi fazer isso e muito mais", disse Biden em comunicado.

Segundo o presidente norte-americano, Gorbachev, "como líder da URSS [União das Repúblicas Socialistas Sov­­­­­­­­­­­­­­­iéticas], trabalhou com o presidente [Ronald] Reagan para reduzir os arsenais nucleares de nossos dois países, para alívio das pessoas em todo o mundo que rezavam pelo fim da corrida armamentista nuclear".

Para Biden, o ex-líder soviético "abraçou as reformas democráticas após décadas de repressão política brutal".

"Acreditava na Glasnost e na Perestroika — abertura e reestruturação — não como meros slogans, mas como o caminho a seguir para o povo da União Soviética", disse Biden, acrescentando que esses foram atos de um "líder raro" que podia ver que um "futuro diferente era possível".

Biden afirmou ainda que o resultado do governo de Gorbachev "foi um mundo mais seguro e maior liberdade para milhões de pessoas".

"Enviamos nossas mais profundas condolências à sua família, a seus amigos e às pessoas em todos os lugares que se beneficiaram de sua crença em um mundo melhor", afirmou o presidente dos EUA.

