Biden diz que inimigos não terão a 'última palavra' e quer acabar com imunidade das redes sociais

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu aos norte-americanos que se manifestem contra o racismo e o extremismo durante uma cúpula na Casa Branca nesta quinta-feira, e disse que pedirá ao Congresso que faça mais para responsabilizar as empresas de mídia social por espalhar ódio .

"Os supremacistas brancos não terão a última palavra", disse Biden na cúpula 'Unidos Nós Defendemos' de líderes locais bipartidários, especialistas e sobreviventes.

Biden disse que os Estados Unidos há muito experimentam uma "linha de ódio" contra grupos minoritários, que recebeu "oxigênio demais" pela política e pela mídia nos últimos anos.

"É tão importante que continuemos gritando", disse ele. "É tão importante que as pessoas saibam que não somos quem somos."

O evento também reconheceu comunidades que sofreram ataques baseados em ódio, incluindo tiroteios em massa em uma boate gay em Orlando em 2016 e em um supermercado de Buffalo, Nova York, no início deste ano, nos quais 10 negros foram mortos a tiros por um racista declarado.

Os crimes de ódio nos Estados Unidos atingiram uma alta de 12 anos em 2020, os últimos dados disponíveis, disse o FBI no ano passado.

Biden foi apresentado por Susan Bro, mãe de Heather Heyer, que foi morta durante uma manifestação nacionalista branca em agosto de 2017 em Charlottesville, Virgínia. "Seu assassinato ressoou em todo o mundo, mas o ódio não começou nem terminou aí", disse Bro.

Os participantes aplaudiram Biden de pé quando ele disse que queria que o Congresso "responsabilize as empresas de mídia social por espalhar o ódio".

"Estou pedindo ao Congresso que se livre da imunidade especial para empresas de mídia social e imponha requisitos de transparência muito mais fortes a todas elas", disse Biden.

A Casa Branca pediu repetidamente a revogação da Seção 230, uma lei que protege as empresas on-line da responsabilidade pelo conteúdo postado por usuários, e também apoiou o aumento da fiscalização antitruste e de transparência nas empresas de tecnologia.

O evento na Casa Branca ocorre apenas algumas semanas depois que Biden alertou em um discurso na Filadélfia que os republicanos extremistas são uma ameaça à democracia.

Biden abordou as críticas de que o discurso foi divisivo na quinta-feira.

"Silêncio é cumplicidade, não podemos ficar calados", disse Biden. "Há quem diga que nós levantamos isso, dividimos o país. Trazendo isso, nós o silenciamos."

Biden anunciou um esforço de US$ 1 bilhão de filantropos para construir pontes entre americanos de diferentes origens, e uma iniciativa apoiada pelas fundações dos ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton e Gerald Ford.

Várias grandes empresas de tecnologia também aderiram. O YouTube disse que está expandindo seus esforços para combater o extremismo violento removendo conteúdo que glorifica atos violentos com o objetivo de inspirar outras pessoas a cometer danos, arrecadar fundos ou recrutar.

A Microsoft disse que está expandindo o uso de inteligência artificial e ferramentas de aprendizado de máquina para detectar ameaças críveis de violência e usar jogos para criar empatia.

Agências federais também anunciaram novas iniciativas.

O procurador-geral Merrick Garland disse na cúpula que todos os 94 gabinetes dos procuradores dos EUA trabalhariam em uma iniciativa "Unidos Contra o Ódio" no próximo ano, para aumentar a compreensão da comunidade e a denúncia de crimes de ódio e construir confiança entre as autoridades e as comunidades.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.