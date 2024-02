Biden diz que Israel interromperá ataques em Gaza durante o Ramadã, mês sagrado muçulmano

Apoie o 247

247 - O presidente dos EUA, Joe Biden, disse nesta segunda-feira (26), que Israel concordou em parar a guerra contra os palestinos na Faixa de Gaza durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, ao abrigo de um acordo de trégua ainda em negociação.

“O Ramadã está próximo e houve um acordo entre os israelenses de que eles não realizarão nenhuma atividade durante o período, para nos dar tempo de retirar todos os reféns”, disse Biden em entrevista ao programa noturno do comediante Seth Meyers, na NBC.

Também na segunda-feira, Biden declarou que esperava fechar um acordo de cessar-fogo até a próxima semana. enquanto as partes em conflito parecem fechar um acordo durante as negociações no Catar que também visam intermediar a libertação de reféns.

A presença de ambos os lados nas conversações - reunindo mediadores separadamente, mas na mesma cidade - sugeria que as negociações estavam mais avançadas do que em qualquer momento, destaca reportagem da Reuters.

"Meu conselheiro de segurança nacional me disse que estamos perto. Estamos perto. Ainda não terminamos. Minha esperança é que na próxima segunda-feira teremos um cessar-fogo", disse Biden a repórteres durante uma visita a Nova York.

Uma autoridade dos EUA disse que os negociadores norte-americanos têm pressionado fortemente para conseguir um acordo de pausa para reféns até o início do Ramadã, em 10 de março, e altas autoridades dos EUA estavam trabalhando na questão na semana passada. O otimismo parece surgir das reuniões entre israelenses e catarianos, disse a autoridade.

Em público, Israel e o Hamas continuaram a tomar posições divergentes sobre uma possível trégua, culpando-se mutuamente pelos atrasos.

Depois de se encontrar com o emir do Catar, Xeque Tamim bin Hamad Al Thani, Ismail Haniyeh, o chefe do Hamas, disse que seu grupo abraçou os esforços para encontrar o fim da guerra e acusou Israel de protelar enquanto os habitantes de Gaza morrem sob cerco.

“Não permitiremos que o inimigo use as negociações como cobertura para este crime”, disse ele.

