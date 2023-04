Biden diz que mídia dos Estados Unidos usa mentiras para "obter lucro e poder"

Alvo principal do presidente estadunidense foi a Fox News edit

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no sábado, em uma possível prévia do tema da campanha presidencial de 2024, atacou os meios de comunicação que disse usarem "mentiras contadas para obter lucro e poder" para incitar o ódio, ao combinar seus comentários com piadas pontiagudas sobre a Fox News.

Falando no jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, Biden se referiu à "verdade enterrada por mentiras", em uma aparente referência a falsas teorias da conspiração de que sua vitória nas eleições de 2020 foi o resultado de uma grande fraude eleitoral.

"Mentiras contadas para obter lucro e poder. Mentiras de conspiração e malícia repetidas continuamente com o objetivo de gerar um ciclo de raiva, ódio e até violência", disse Biden.

Esse ciclo, acrescentou Biden, encorajou as jurisdições locais a proibir os livros e "o estado de direito e nossos direitos e liberdades a serem eliminados".

Concentrando-se no que caracterizou como "uma imprensa extremada", Biden brincou ao mesmo tempo que, se chamasse a Fox News de "honesta, justa e verdadeira, então posso ser processado por difamação".

No início deste mês, a Fox Corp resolveu um processo de difamação da Dominion Voting Systems por US$ 787,5 milhões em um caso centrado nas falsas alegações da Fox de que a eleição presidencial de 2020 havia sido manipulada em favor de Biden.

E em um golpe contra o ex-presidente Donald Trump, Biden brincou que o comediante Roy Wood Jr, que também foi um dos palestrantes do jantar, havia oferecido a ele US$ 10 para manter seu discurso curto.

"Isso é uma mudança - um presidente recebendo uma oferta de suborno", disse Biden às gargalhadas.

Em 4 de abril, Trump foi acusado de 34 acusações criminais em um caso envolvendo um suposto pagamento silencioso de US$ 130.000 a uma estrela de cinema adulto durante sua campanha presidencial de 2016. Trump se declarou inocente de todas as acusações.

