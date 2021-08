Biden diz que não pode prever o resultado da saída dos americanos de Cabul

Sputnik - Em discurso hoje (20) na Casa Branca, o presidente se concentrou em falar sobre a evacuação de cidadãos norte-americanos e suas famílias, requerentes de vistos especiais de imigração e suas famílias e afegãos vulneráveis que ajudaram os EUA durante os 20 anos de ocupação.

"Deixe-me ser claro: qualquer norte-americano que queira voltar para seu país, nós o levaremos para casa. Também faremos tudo, tudo o que pudermos, para fornecer evacuação segura para nossos aliados e parceiros afegãos que podem ser alvos por sua associação aos Estados Unidos", disse Biden.

A vice-presidente, Kamala Harris, e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, se juntaram ao presidente durante o discurso.

A administração dos EUA prometeu evacuar todos os cidadãos norte-americanos que ainda estivessem no Afeganistão, junto a cerca de 65.000 afegãos que trabalharam para Washington.

Entretanto, o mandatário disse que não pode prever qual será o resultado final e se terá risco de perdas durante a evacuação.

"Não posso prometer qual será o resultado final ou se acontecerá sem risco de perda. Porém, posso prometer que mobilizarei todos os recursos necessários e, como americano, ofereço minha gratidão aos bravos homens e mulheres das forças armadas dos EUA que estão realizando esta missão. Eles são incríveis", comentou.

Biden disse que "qualquer ataque será respondido com força" e afirmou que quando ainda estava concorrendo à presidência já queria retirar as tropas do país da Ásia Central.

"Este é um dos maiores e mais difíceis transportes aéreos da história e o único país do mundo capaz de projetar tanta potência no outro lado do mundo com este grau de precisão é os Estados Unidos", declarou.

"Os postos de controle do Talibã estão deixando os americanos passarem quando mostram a documentação norte-americana. Ontem tiramos 160 pessoas."

