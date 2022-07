Biden e Mahmoud Abbas se encontram em Belém

Apoie o 247

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, se reuniram nesta sexta-feira, 15, em Belém, na Cisjordânia.

Após o encontro, Abbas afirmou que há uma janela estreita para a solução de dois estados para resolver o conflito.

“A oportunidade para uma solução de dois estados nas fronteiras de 1967 pode estar disponível hoje e pode não permanecer por muito tempo”, disse Abbas.

Falando do lado do líder da Autoridade Palestina, Biden prometeu apoiar uma solução justa para o conflito israelense-palestino, embora uma solução de dois estados pareça distante.

“Mesmo que o terreno não seja adequado neste momento para reiniciar as negociações, os Estados Unidos e meu governo não desistirão de tentar aproximar palestinos, israelenses e ambos os lados”.

Protestos

Dezenas de palestinos protestaram nesta sexta contra a visita. Carregando faixas pretas e agitando bandeiras palestinas, eles denunciaram a presença de Biden, que eles acreditam não trazer nada de novo para promover a causa nacional. Eles gritavam slogans como "você não é bem-vindo em Belém" e "A América é a cabeça da cobra" em inglês e árabe.



"Biden não trouxe nada de novo para acabar com a ocupação israelense e estabelecer um estado independente dos palestinos com Jerusalém Oriental como sua capital", disse Muhammad al-Jaafari, secretário do comitê de coordenação das facções em Belém.

A posição dos EUA é "historicamente tendenciosa em relação a Israel, apoiada com todos os seus recursos para reprimir os palestinos", acrescentou Al-Jaafari.

Biden viajou à Arábia Saudita após a reunião com Abbas.

