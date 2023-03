Biden e Scholz vão explorar a produção conjunta de munições para a Ucrânia

Apoie o 247

(Sputnik) — O chanceler alemão Olaf Scholz é esperado durante sua visita à Casa Branca na sexta-feira para explorar a possibilidade de produzir em conjunto com os Estados Unidos munições para aumentar os suprimentos para a Ucrânia, informou a Bloomberg na sexta-feira.

Como as forças ucranianas estão enfrentando uma escassez de munições de artilharia, a Alemanha está considerando a relocalização de alguma produção para os Estados Unidos, onde há mais capacidade de fabricação do que na UE, informou o relatório. A burocracia em Bruxelas também pode retardar a produção na UE.

Espera-se que o fornecimento de armas pelos EUA e seus aliados europeus à Ucrânia seja um fator decisivo quando o conflito Rússia-Ucrânia entrar em seu segundo ano.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse na quinta-feira que os dois líderes provavelmente discutirão o conflito da Ucrânia, a próxima cúpula da OTAN e as relações com a China durante sua reunião no Salão Oval.

Biden: Alemanha está em situação 'muito difícil' em meio ao apoio à Ucrânia

A Alemanha está em uma situação interna muito difícil em meio às consequências de seu apoio à Ucrânia, disse na sexta-feira o presidente americano Joe Biden, após uma reunião com o chanceler alemão Olaf Scholz. “Eu sei que não tem sido fácil. Muito difícil para você”, disse Biden, conforme citado pela Casa Branca.

Biden mencionou os desafios políticos internos na Alemanha, como o aumento dos gastos com a defesa e a diversificação longe das fontes de energia russas, disse a Casa Branca.

A reunião vem após decisões coincidentes dos EUA e da Alemanha de fornecer à Ucrânia os tanques de batalha de Abrams e Leopard. Scholz estava alegadamente relutante em fornecer Leopardos, a menos que Biden também concordasse em fornecer tanques de Abrams feitos pelos EUA.

Os dois líderes também estão reunidos na sequência de um relatório do jornalista de investigação premiado com o Prêmio Pulitzer Seymour Hersh detalhando o suposto envolvimento dos EUA na destruição dos gasodutos Nord Stream, que forneceram uma quantidade substancial de gás para a Alemanha.

Os EUA negam o envolvimento nos ataques.

