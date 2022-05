Biden emite alerta sobre Ucrânia para espiões dos EUA

Apoie o 247

RT - O presidente dos EUA, Joe Biden, disse a altos funcionários de inteligência que os vazamentos sobre o suposto compartilhamento de inteligência com a Ucrânia devem parar, pois "distraem" o objetivo de Washington na crise, informou a NBC News na sexta-feira.

Durante a conversa telefônica com o diretor da CIA William Burns, o diretor de Inteligência Nacional Avril Haines e o secretário de Defesa Lloyd Austin, Biden elogiou o trabalho dos serviços de inteligência, mas enfatizou que as divulgações são contraproducentes e devem cessar, afirmou o veículo, citando dois funcionários do governo não identificados.

Nenhuma das organizações envolvidas se pronunciou sobre o assunto.

A reportagem da NBC veio um dia depois que vários meios de comunicação americanos alegaram que os dados fornecidos pelos EUA supostamente permitiram que as forças ucranianas atacassem o navio-almirante russo do Mar Negro 'Moskva' na costa de Odessa no mês passado. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, negou esses relatórios, dizendo que “os ucranianos têm suas próprias capacidades de inteligência para rastrear e atacar navios russos, como fizeram neste caso”. A Rússia insiste que seu cruzador de mísseis não foi atacado, mas afundou em 14 de abril depois que um incêndio a bordo fez com que a munição explodisse.

Na quarta-feira, o New York Times informou que os EUA supostamente forneceram a Kiev dados de inteligência que permitiram que os militares ucranianos alvejassem e matassem muitos generais russos. Este relatório foi rejeitado por Kirby, que ao mesmo tempo reconheceu que compartilhar “inteligência do campo de batalha para ajudar a Ucrânia a defender seu país” fazia parte da assistência prestada por Washington a Kiev.

Na semana passada, a NBC afirmou que os EUA forneceram à Ucrânia dados “quase em tempo real” que supostamente ajudaram a derrubar um avião de transporte russo que transportava “centenas de soldados”. Comentando este relatório, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca afirmou apenas que os EUA estavam “fornecendo regularmente informações detalhadas e oportunas aos ucranianos no campo de batalha para ajudá-los a defender seu país contra a agressão russa e continuarão a fazê-lo. ”

Em 5 de maio, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas que as autoridades russas sabem que os EUA, o Reino Unido e a OTAN "de forma permanente" transmitem inteligência e outros dados para Kiev.

“Junto com o fluxo de armas que esses mesmos países e alianças estão enviando para a Ucrânia, todas essas ações não contribuem para a conclusão rápida da operação, mas ao mesmo tempo não são capazes de impedir o alcance das metas estabelecidas durante a operação militar especial”, afirmou Peskov.

Vários ex-funcionários da inteligência e do governo dos EUA foram às mídias sociais para pedir ao governo Biden que pare de falar com a imprensa sobre assuntos de inteligência.

O Pentágono anunciou na semana passada que os EUA já gastaram US$ 4,3 bilhões apoiando os militares ucranianos desde 2021.

A Rússia atacou seu estado vizinho após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. O Protocolo de Minsk, mediado pela Alemanha e pela França, foi projetado para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca ingressará na OTAN. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

