Biden envia US$ 800 mi à Ucrânia em assistência militar

O presidente dos EUA prometeu armar os militares ucranianos com drones edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou, nesta quarta-feira, 16, mais US$ 800 milhões em assistência militar à Ucrânia, levando o montante alocado ao país do Leste Europeu somente nesta semana a US$ 1 bilhão, informa o site Politico.

O anúncio veio após o pronunciamento do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao Congresso estadunidense, em que ele insistiu na implementação de uma zona de exclusão aérea ou que sejam enviados caças para auxiliar no conflito armado contra as forças russas. Biden não mencionou os pedidos de Zelensky.

>>> 'Fechem o céu sobre a Ucrânia', pede Zelensky ao Congresso dos EUA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente dos EUA prometeu armar os militares ucranianos com drones, um passo que, segundo ele, “demonstra nosso compromisso em enviar os sistemas mais avançados à Ucrânia para sua defesa”. Biden não disse se os drones estariam armados.

“Esta pode ser uma batalha longa e difícil, mas o povo americano será firme em nosso apoio ao povo da Ucrânia diante dos ataques imorais e antiéticos de Putin às populações civis”, disse Biden. “Estamos unidos na aversão ao ataque depravado, e continuaremos a apoiá-los enquanto lutam por sua liberdade, sua democracia, sua própria sobrevivência”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE