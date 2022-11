Biden ignora europeus e guerra comercial entre EUA e UE está cada vez mais próxima, alerta mídia

Europa está preocupada com o pacote norte-americano de subsídios e isenções fiscais para apoiar as empresas "verdes" nos EUA edit

ICL

Sputnik - O jornal Politico alertou que uma guerra comercial entre os EUA e a UE está muito perto de acontecer com a aproximação da entrada em vigor da Lei da Redução da Inflação dos EUA.

A publicação cita que a Europa está preocupada com o pacote norte-americano de subsídios e isenções fiscais no valor de US$ 369 bilhões (R$ 1,9 trilhão) para apoiar as empresas "verdes" nos EUA, que deve entrar em vigor no dia 1º de janeiro.

Por sua vez, os europeus acreditam que o esquema de Washington vá incentivar as empresas a retirarem seus investimentos da Europa, além de incentivar os clientes a comprarem produtos norte-americanos.

Para o jornal, caso este desentendimento saia de controle, resultará em uma guerra comercial, e, apesar do esforço europeu em buscar uma trégua com o presidente americano, é pouco provável que surta efeito.

O presidente do Comitê de Comércio do Parlamento Europeu, Bernd Lange, afirmou que caso não haja um acordo entre as duas partes, haverá uma demanda da UE na Organização Mundial do Comércio contra os EUA e a imposição de impostos punitivos por parte do bloco.

Vale ressaltar que recentemente as autoridades alemãs solicitaram a Washington um novo acordo comercial entre os europeus e os norte-americanos para acabar com os desentendimentos, contudo, a proposta foi recusada por Joe Biden.

