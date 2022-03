Biden irá à Europa para reunião de emergência da Otan em meio a pressão contra Rússia

Os líderes da Otan se reunirão na sede da aliança militar em Bruxelas em 24 de março para discutir a crise que provocou temores de um conflito mais amplo no Ocidente edit

LVIV, Ucrânia/KYIV (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará para a Europa para uma cúpula extraordinária da Otan sobre a Ucrânia na próxima semana, já que o número de refugiados da invasão atingiu 3 milhões e os ataques aéreos russos na terça-feira atingiram alvos em Kiev.

Moscou não capturou nenhuma das 10 maiores cidades do país após sua incursão que começou em 24 de fevereiro, o maior ataque a um estado europeu desde 1945. Mas as autoridades locais disseram que os bombardeios de terça-feira em Kiev mataram pelo menos cinco pessoas.

Prédios foram incendiados e pessoas foram soterradas sob os escombros na capital. Cerca de 2.000 carros deixaram a cidade portuária de Mariupol, no sul, local da pior crise humanitária, disse o conselho local.

Pouco mais de 3 milhões já fugiram da Ucrânia, de acordo com as Nações Unidas, com mais de 1,8 milhão chegando à vizinha Polônia. Seu primeiro-ministro e os da Eslovênia e da República Tcheca estiveram em Kiev na terça-feira para mostrar solidariedade.

Os líderes da Otan se reunirão na sede da aliança militar em Bruxelas em 24 de março para discutir a crise que provocou temores de um conflito mais amplo no Ocidente, impensável há décadas.

"Vamos abordar a invasão da Ucrânia pela Rússia, nosso forte apoio à Ucrânia e fortalecer ainda mais a dissuasão e defesa da OTAN", escreveu o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, no Twitter.

Biden estará presente, disse a porta-voz da Casa Branca Jen Psaki a repórteres.

"Seu objetivo é se encontrar pessoalmente, conversar e avaliar onde estamos neste momento do conflito", disse ela.

Questionado se Biden também visitaria a Polônia, faria algo relacionado aos refugiados ucranianos ou se encontraria com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Psaki se recusou a comentar, dizendo que os detalhes da viagem ainda estão sendo elaborados.

A Rússia chama suas ações de "operação militar especial" para desmilitarizar e "desnazificar" a Ucrânia. O presidente Vladimir Putin também chamou seu vizinho de colônia dos EUA com um regime fantoche e sem tradição de Estado independente.

As conversas entre a Rússia e a Ucrânia por meio de um link de vídeo foram retomadas na terça-feira. Autoridades ucranianas demonstraram esperanças de que a guerra possa terminar mais cedo do que o esperado, dizendo que Moscou pode estar aceitando seu fracasso em impor um novo governo pela força.

Em uma sugestão de um possível compromisso, Zelensky disse que a Ucrânia está preparada para aceitar garantias de segurança do Ocidente que não atingem seu objetivo de longo prazo de ingressar na Otan. Moscou vê qualquer futura adesão da Ucrânia à aliança ocidental como uma ameaça e exigiu garantias de que nunca entrará.

"Se não podemos entrar por portas abertas, devemos cooperar com as associações com as quais podemos, que nos ajudarão, nos protegerão... e terão garantias separadas", disse Zelenskiy.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que é muito cedo para prever o progresso nas negociações. "O trabalho é difícil e, na situação atual, o próprio fato de (as negociações) continuarem é provavelmente positivo", disse ele.

BIFURCAÇÃO NA ESTRADA?

Cerca de metade da população de 3,4 milhões de Kiev fugiu e os moradores estão passando noites abrigados em estações de metrô.

Duas poderosas explosões abalaram a cidade antes do amanhecer na terça-feira e um tiroteio iluminou o céu noturno. Um bloco de apartamentos estava em chamas depois de ser atingido por artilharia.

Sentado no chão do lado de fora, Igor Krupa disse que sobreviveu porque dormiu sob um abrigo improvisado de móveis e pesos de metal.

Equipes de resgate trabalham ao lado de um prédio residencial danificado por bombardeios, enquanto o ataque da Rússia à Ucrânia continua, em Kiev, Ucrânia.

"Todas as janelas saíram e todos os destroços entraram no apartamento", disse ele.

Zelensky disse na terça-feira que 97 crianças morreram até agora na invasão. Centenas de civis foram mortos.

Na fronteira com a Romênia, uma mulher chamada Tanya disse que fugiu da cidade de Mykolaiv, na linha de frente do sul, para salvar seu filho. "Porque as pessoas que estão lá agora são russos, soldados russos, e eles matam crianças."

Um comboio com suprimentos para Mariupol, onde os moradores se abrigam de repetidos bombardeios russos e estão desesperados por comida e água, ficou preso nas proximidades de Berdyansk, disse a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk.

A Fox News disse que um segundo jornalista que trabalhava para a rede a cabo foi morto na Ucrânia no mesmo incidente em que um cinegrafista da Fox morreu quando seu veículo foi atingido na segunda-feira por um incêndio.

Mas um dos principais assessores de Zelenskiy previu que a guerra terminaria em maio ou mesmo em algumas semanas, já que a Rússia estava sem tropas novas.

"Estamos em uma encruzilhada agora", disse Oleksiy Arestovich em um vídeo. Ele disse esperar um acordo de paz dentro de uma ou duas semanas ou outra tentativa russa com novos reforços, o que pode prolongar o conflito por mais um mês.

Nas Nações Unidas, o enviado russo Vassily Nebenzia disse que Moscou encerrará o que chama de "operação militar especial" quando seus objetivos forem alcançados, incluindo a desmilitarização.

Zelensky, que conquistou admiração no Ocidente por sua liderança, pediu que as tropas russas se rendessem.

"Você não vai tirar nada da Ucrânia. Você vai tirar vidas", disse ele em uma mensagem de vídeo. "Mas por que você deveria morrer? Para quê? Eu sei que você quer sobreviver."

SANÇÕES DE LUXO

Em Rivne, no oeste da Ucrânia, autoridades disseram que 19 pessoas foram mortas em um ataque aéreo russo a uma torre de TV. Se confirmado, seria o pior ataque a um alvo civil até agora no noroeste, onde as tropas terrestres russas ainda não pisaram.

A Rússia nega atacar civis.

Mais de 100 ônibus transportando alguns milhares de civis deixaram a cidade de Sumy, no nordeste do país, em uma operação de "passagem segura", disse o Comitê Internacional da Cruz Vermelha nesta terça-feira. Eles estavam indo em direção a Lubny, no centro da Ucrânia, depois que os russos deram luz verde para a evacuação.

A Rússia disse que agora controla a região de Kherson, no sul da Ucrânia. A Reuters não pôde verificar o relatório de forma independente.

O conflito trouxe isolamento econômico sobre a Rússia. Os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido anunciaram novas sanções na terça-feira, enquanto Moscou retaliou colocando Biden e outras autoridades americanas em uma "lista de impedimentos" que os impede de entrar na Rússia.

As últimas sanções da UE incluem proibições de investimentos no setor de energia, exportações de bens de luxo para Moscou e importações de produtos siderúrgicos da Rússia.

Eles também congelam os ativos de mais líderes empresariais que supostamente apoiam o Estado russo, incluindo o proprietário do clube de futebol Chelsea, Roman Abramovich.