Biden mantém EUA na OMS e interrompe construção do muro com o México

247 - Dentre seus primeiros decretos como novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (Democrata) suspendeu, nesta quarta-feira, 20, a saída do país da Organização Mundial de Saúde (OMS), anunciada por Donald Trump (Republicano) em meio à pandemia de Covid-19, no ano passado.

Biden também interrompeu o projeto de Trump de expandir a construção de um muro na fronteira com o México, por meio do fim do estado de emergência nacional que concedia recursos para a obra.

De acordo com a agência Reuters, o presidente também cancelará proibição da entrada de cidadãos de países de maioria muçulmana.

Além disso, Biden também colocou os EUA de volta no Acordo Climático de Paris (2015) e determinou o uso de máscaras e medidas de distanciamento social em prédios federais. Ele também revogou a licença presidencial concedida para o polêmico oleoduto Keystone XL, criticado pela comunidade nativa do país.

O democrata tomou posse nesta quarta.

