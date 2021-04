Biden mantém limite de refugiados dos EUA em 15.000, mesmo da era Trump

Reuters - O presidente Joe Biden assinou uma ordem na sexta-feira limitando as admissões de refugiados nos EUA este ano ao limite historicamente baixo de 15.000, estabelecido sob seu antecessor Donald Trump, arquivando um plano de aumentá-lo para 62.500 e atraindo a ira de defensores dos refugiados e alguns legisladores democratas.

Mas com o aumento das críticas, a Casa Branca divulgou um comunicado dizendo que Biden estabeleceria um "limite final de refugiados aumentado" para o restante deste ano fiscal até 15 de maio.

A ordem de Biden de limitar as admissões a 15.000 foi um golpe para os grupos de defesa que queriam que o presidente democrata agisse rapidamente para reverter as políticas de refugiados do republicano Trump, que definiu o número como uma forma de limitar a imigração.

O programa de admissão de refugiados é diferente do sistema de asilo para migrantes. Os refugiados devem ser examinados enquanto ainda estão no exterior e liberados para a entrada nos EUA, ao contrário dos migrantes que chegam na fronteira dos EUA e, em seguida, solicitam asilo.

Biden, que assumiu o cargo em janeiro, havia sinalizado dois meses atrás planos de aumentar o limite durante o ano fiscal de 2021 que terminou em 30 de setembro, mas não o fez de fato.

A abordagem cautelosa do presidente parece estar ligada a preocupações com a ótica de admitir mais refugiados em um momento de aumento do número de migrantes que chegam à fronteira EUA-México nos últimos meses, e a não querer parecer "muito aberto" ou "suave ", disse outra autoridade dos EUA com conhecimento do assunto à Reuters.

As críticas foram rápidas. "Enfrentando a maior crise de refugiados de nosso tempo, não há razão para limitar o número a 15.000. Diga que não, presidente Joe", disse o senador americano Dick Durbin, o segundo democrata mais bem colocado no Senado. Os defensores dizem que os dois grupos de migrantes, refugiados e requerentes de asilo, são distintos e que o reassentamento foi negligenciado por muito tempo no governo de Trump.

Horas depois, enquanto as queixas chegavam, a porta-voz da Casa Branca Jen Psaki disse em um comunicado que o anúncio original havia sido "objeto de alguma confusão" e que um limite máximo de refugiados para o ano seria estabelecido até 15 de maio.

Psaki disse que a "meta inicial de 62.500 de Biden parece improvável" entre agora e o final do ano fiscal em 1º de outubro, "dado o dizimado programa de admissão de refugiados que herdamos".

Os republicanos culparam Biden pela situação na fronteira, culpando seus movimentos para reverter outras políticas de imigração da era Trump.

Biden prometeu em fevereiro aumentar o número de refugiados admitidos no próximo ano fiscal para 125.000.

De acordo com a determinação presidencial assinada por Biden, os Estados Unidos oferecerão o status de refugiado a uma parte mais ampla do mundo do que o permitido por Trump, alterando a alocação de vagas para refugiados, disse o alto funcionário do governo.

De acordo com o novo plano de Biden, os 15.000 slots seriam alocados desta forma: 7.000 para a África, 1.000 para o Leste Asiático, 1.500 para a Europa e Ásia Central, 3.000 da América Latina e Caribe, 1.500 do Oriente Próximo e Sul da Ásia e 1.000 para uma reserva não alocada.

"Totalmente inaceitável"

A representante democrata Alexandria Ocasio-Cortez escreveu no Twitter que o limite era "total e totalmente inaceitável".

“Biden prometeu receber imigrantes e as pessoas votaram nele com base nessa promessa”, escreveu Ocasio-Cortez.

A representante democrata dos EUA, Pramila Jayapal, considerou a decisão de Biden de não aumentar o "limite de refugiados nocivo, xenófobo e racista" de Trump como injusta.

Stephen Miller, um membro da linha dura da imigração e conselheiro da Casa Branca sob Trump, disse no Twitter que Biden provavelmente estava preocupado que as questões de fronteira pudessem levar a perdas para os democratas nas eleições de meio de mandato de 2022. Miller disse que seria a favor de "zero" admissões de refugiados.

Os defensores dos refugiados consideraram a decisão injustificada, dado que há cerca de 35.000 refugiados que já foram examinados quanto à segurança e liberados para entrada nos Estados Unidos, com um total de cerca de 100.000 em vários estágios do oleoduto.

Grupos de refugiados anteriormente expressaram frustração com o fato de Biden ter atrasado a emissão do limite por meses, o que deixou refugiados que deveriam viajar presos. Mark Hetfield, presidente da agência de reassentamento HIAS, disse que cerca de 700 voos foram cancelados devido ao assalto.

"Não se pode deixar de imaginar que eles estão confundindo a questão dos refugiados com o que está acontecendo na fronteira com o programa de refugiados, o que é um péssimo serviço", disse Hetfield à Reuters.

Um número crescente de famílias e menores desacompanhados da América Central, muitos deles em busca de asilo, estão entre os detidos na fronteira nos últimos meses. O programa de refugiados oferece um caminho para as pessoas se inscreverem no exterior para se reinstalarem nos Estados Unidos. Os defensores ficaram consternados com o pequeno número de vagas para centro-americanos no limite anunciado.

As admissões de refugiados atingiram níveis históricos sob Trump, que retratou os refugiados como uma ameaça à segurança e fez da limitação do número de imigrantes permitidos nos Estados Unidos uma marca registrada de sua presidência.

O grupo de defesa dos refugiados do Comitê de Resgate Internacional chamou a ação de Biden de "uma perturbadora e incomum

