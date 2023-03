Biden não consegue conversa telefônica com Xi Jinping por falta de interesse da China

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil (via Telegram) - No início de março, o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, afirmou em entrevista à CNN que o presidente Joe Biden "queria muito" falar com o líder chinês, Xi Jinping, destacando que a conversa telefônica ainda não tinha sido agendada.

Mais tarde, Kirby salientou a esperança de Washington que a conversa ocorra no "momento certo", mas até agora o líder chinês tem estado "bastante ocupado".

Segundo a Reuters, que cita suas fontes nas autoridades chinesas, a China ainda não respondeu à iniciativa de Washington por não ter interesse quanto à conversa telefônica dos dois líderes.

Neste contexto, o governo norte-americano intensificou seu interesse em organizar uma conversa entre Biden e Xi Jinping após a recente viagem do líder chinês a Moscou.

