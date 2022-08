Biden oferece US$ 52 bilhões em subsídios à indústria de semicondutores, desde que não forneçam para a China

Presidente dos EUA assina Lei dos Chips, marcando grande mudança no enfrentamento dos EUA à China edit

247 - O presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou na terça-feira (9) o chamado Chips and Science Act, que visa reprimir a cadeia de suprimentos de semicondutores da China, preparando o terreno para uma batalha intensificada e politicamente carregada na complexa indústria global de chips com profundas implicações.

A medida também marca uma séria escalada e uma mudança na repressão de vários anos dos EUA ao setor de chips da China, à medida que Washington recorre a legislações domésticas em vez de depender de sanções a empresas chinesas específicas na campanha, observaram analistas da indústria chinesa, pedindo contramedidas do governo e das empresas chinesas, destaca reportagem do Global Times.

O projeto inclui US$ 52 bilhões em subsídios para fabricação e pesquisa de chips, bem como um crédito fiscal de investimento de US$ 24 bilhões para fábricas de chips nos EUA. No entanto, uma condição que as empresas devem cumprir para receber os subsídios é que elas não devem expandir sua fabricação de semicondutores na China por 10 anos após receberem uma concessão para construir uma fábrica nos EUA, observou um relatório da Bloomberg.

Este é apenas um exemplo da intensificação da campanha dos EUA para cortar a China da cadeia global de fornecimento de chips. Os EUA também estão conversando com alguns de seus aliados asiáticos, como Coréia do Sul e Japão, sobre a formação de uma aliança de chips.

Além dos chips, os EUA também estão tomando medidas para reprimir a indústria de carros elétricos da China, que mostrou sinais de rápido desenvolvimento nos últimos anos. Por exemplo, o Senado dos EUA aprovou recentemente um projeto de lei apelidado de Lei de Redução da Inflação que concede um crédito fiscal ilimitado de US $ 7.500 a carros elétricos com a premissa de que esses carros não usarão baterias após 2023 com nenhum componente chinês.

Chen Jia, pesquisador do Instituto Monetário Internacional da Universidade Renmin da China, disse que o objetivo de todas essas medidas é a pressão arbitrária dos EUA para que as cadeias de suprimentos sejam removidas e dissociadas da China.

"Os resultados de tais tentativas não serão nada além da destruição de regras de comércio internacional abertas e justas e aumento da instabilidade para o comércio global", disse Chen ao Global Times.

Fu Liang, um analista de tecnologia independente, disse ao Global Times que tais medidas são uma versão "atualizada" da repressão tecnológica dos EUA contra a China, já que os EUA costumavam visar apenas algumas empresas chinesas, mas agora estão tentando impedir a alta da China. -desenvolvimento de tecnologia em nível nacional usando legislação que pode afetar toda a cadeia de fornecimento de semicondutores.

Mas os analistas enfatizaram que é inútil tentar atrair gigantes internacionais de semicondutores para se desvincular das cadeias de suprimentos chinesas, já que a China é o único país do mundo que pode produzir componentes semicondutores em massa a um preço relativamente barato, algo que nenhum mercado emergente pode fazer. mencionar os EUA com seus altos custos trabalhistas e o esvaziamento da fabricação.

De acordo com Fu, se as empresas globais de chips transferirem suas cadeias de suprimentos da China para os EUA, os subsídios que recebem da legislação norte-americana dificilmente podem cobrir os custos incrementais, sem mencionar que os subsídios não podem durar ano após ano.

Chen disse que é absurdo que os EUA tentem reestruturar uma indústria que vale dezenas de trilhões de dólares com uma conta que envolve dezenas de bilhões de dólares, embora a conta possa trazer benefícios para certas empresas e grupos.

As empresas chinesas podem ver efeitos mistos de tais medidas de cerco dos EUA. Por um lado, os custos de semicondutores ou peças de automóveis podem aumentar e consumir seus lucros em uma extensão que é difícil de prever agora.

Eles também terão que confiar em si mesmos para alcançar avanços tecnológicos, o que não é necessariamente uma coisa ruim, já que empresas e governos locais devem estar mais motivados a investir recursos em pesquisa e desenvolvimento, disse Fu.

As empresas chinesas estão tomando medidas ativas para lidar com a situação. Por exemplo, dados alfandegários mostraram que a China importou 186 bilhões de produtos de circuito integrado nos primeiros quatro meses de 2022, uma queda de 11,4% anualmente, sugerindo que as empresas chinesas estão reduzindo gradualmente a dependência das importações.

As empresas chinesas de telefonia móvel também estão tomando medidas para apoiar os fornecedores nacionais caso enfrentem dificuldades na importação de produtos. Por exemplo, a Huawei lançou um plano nos últimos anos para apoiar empresas de chips domésticas

Fu sugeriu que as empresas chinesas tentem usar múltiplas fontes de importação de semicondutores, bem como buscar espaço de cooperação com empresas estrangeiras, incluindo aquelas de nações vistas como aliadas dos EUA.

