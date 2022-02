Biden ordena 7.000 soldados dos EUA à Alemanha em meio ao conflito na Ucrânia

O presidente Joe Biden disse que as tropas dos EUA defenderão o território da OTAN edit

Agência RT - Os EUA enviarão cerca de 7.000 soldados para a Alemanha, confirmou o Pentágono na quinta-feira, quando Washington acusou a Rússia de “invadir” a Ucrânia. O presidente Joe Biden disse que as tropas dos EUA não entrarão na Ucrânia e que apenas defenderão o território da OTAN.

Biden disse a repórteres que as tropas que se dirigiam ao exterior faziam parte da força que foi colocada em alerta elevado no mês passado. O Pentágono posteriormente esclareceu que a unidade envolvida é uma brigada blindada de combate e seus elementos de apoio.

Essas tropas estão no topo da remodelação das forças dos EUA já na Europa que Biden ordenou na terça-feira. Cerca de 800 soldados da Itália foram enviados para as nações bálticas da Estônia, Letônia e Lituânia, enquanto 32 helicópteros de ataque Apache foram para a Polônia e outros oito jatos F-35 para bases não especificadas na Europa Oriental.

As forças dos EUA “não vão lutar na Ucrânia”, disse Biden a repórteres. Enquanto Washington apoia o governo em Kiev, Biden disse que enviará ajuda humanitária à Ucrânia, além de cerca de US$ 600 milhões em assistência militar que já foi fornecida durante seu tempo na Casa Branca.

A Otan também está ativando planos de resposta e montando uma “força de alta prontidão” – que supostamente conta com menos de 10.000 soldados – para ser destacada se e quando necessário, de acordo com o presidente dos EUA, que descreveu o bloco como “mais unido e mais determinado do que sempre."

Moscou anunciou na quinta-feira que os militares russos entrariam na Ucrânia para “desmilitarizar e desnazificar” o “regime” em Kiev, que passou oito anos travando guerra contra o povo de Donbass, recusando-se a negociar e ameaçando obter armas nucleares. Biden descreveu as ações russas como uma agressão “não provocada e injustificada” .

