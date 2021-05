Biden planeja reunião com o presidente Vladimir Putin em junho

A possibilidade do presidente dos EUA encontrar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em junho foi comentada durante uma entrevista coletiva do presidente norte-americano edit

Sputnik - Presidente dos EUA, Joe Biden comentou nesta terça-feira (4) sua "esperança" de se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em junho, durante viagem à Europa.

A possibilidade de encontrar Putin em junho foi comentada durante uma entrevista coletiva do presidente norte-americano. Joe Biden falava sobre o coronavírus e a campanha de vacinação nos EUA.

Em seguida, questionado sobre sua viagem para a Europa, Biden mencionou o encontro com Vladimir Putin. "Essa é a minha esperança e expectativa. Estamos trabalhando nisso", afirmou.

No início de abril, Joe Biden sugeriu em conversas telefônicas um encontro com o presidente da Rússia em um terceiro país para discutir as relações bilaterais entre Washington e Moscou.

A Casa Branca e o Kremlin negociam a realização de encontro entre os presidentes dos EUA, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin. A Sputnik explica os motivos do encontro, o que deve ser discutido e – não menos importante – qual país deve sediar a reuniãohttps://t.co/GwK6vp5IH5 April 29, 2021

"O presidente Biden indicou em suas conversas com o presidente Putin, e publicamente, ele acredita que tal encontro seria valioso para estabelecer melhores entendimentos entre nossos dois países e a possibilidade de colocar essa relação em um caminho mais estável e previsível", disse o assessor da Casa Branca, Jake Sullivan, na última sexta-feira (30).

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, indicou que a iniciativa do encontro foi vista de forma positiva. Vale lembrar que, no fim de abril, a Sputnik Brasil detalhou o que deverá entrar em pauta na reunião entre os líderes, como o controle de armamentos nucleares e saída dos EUA do Afeganistão.

